Gempa M2,5 Guncang Donggala

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 2,5 mengguncang daerah Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu (20/12/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 23.06 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 2 kilometer Barat Laut Donggala, Sulteng. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa Mag:2.5, 20-Dec-2023 23:06:57WIB, Lok:0.40LS, 119.83BT (2 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Kabupaten Donggala diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Awaludin)