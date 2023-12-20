Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M2,5 Guncang Donggala

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |23:39 WIB
Gempa M2,5 Guncang Donggala
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 2,5 mengguncang daerah Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu (20/12/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 23.06 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 2 kilometer Barat Laut Donggala, Sulteng. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa Mag:2.5, 20-Dec-2023 23:06:57WIB, Lok:0.40LS, 119.83BT (2 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Kabupaten Donggala diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Dunggala
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193103//viral-AT86_large.jpg
BMKG Peringatkan Hujan Lebat pada 2 hingga 8 Januari 2026, Sejumlah Daerah Status Siaga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193100//hujan-Snoc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Melanda Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/340/3192987//gempa-m1vP_large.jpg
Breaking News! Awal Tahun Maluku Tenggara Barat Diguncang Gempa Berkekuatan M5,6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192799//pencairan_kapal-YM5H_large.jpg
Kecelakaan Laut Jadi Sorotan, DPR Desak Moratorium Kapal Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192765//gempa_perairan_barat_aceh_jaya-kHlj_large.jpg
Gempa M4,4 Guncang Perairan Barat Aceh Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192732//hujan-w8XF_large.jpg
Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement