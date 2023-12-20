Banting Anak Kandung Hingga Tewas di Muara Baru, Pelaku Tak Henti Minta Maaf

JAKARTA - Tersangka penganiayaan anak kandung di Muara Baru, Usman (44) mengaku menyesal telah melakukan penganiayaan kepada buah hatinya K alias Awan (10) hingga meregang nyawa.

Halimah, istri dari Usman mengatakan bahwa suaminya tidak henti-hentinya meminta maaf karena telah melakukan kekerasan terhadap anaknya secara membabi-buta.

"Biasanya hanya memukul aja, kalo si Awan lagi nggak bisa dibilangin gitu. Makanya saya nggak menyangka, kerasnya paling mukul nggak sampai ngebanting," Kata Halimah, Selasa (19/10/2023).

Halimah menuturkan bahwa sebelum menganiaya sang anak,suaminya sedang dalam kondisi menganggur alias tidak bekerja. Dari kondisi inilah, yang membuat suaminya tidak bisa menahan emosi terhadap anaknya.

"Suami saya buruh, (penghasilannya) nggak tentu, dia di rumah perutnya kosong, laper pengin makan, terus dia karena kecapekan dan juga karena dia nggak kerja jadi keadaan ekonomi lagi nggak ada, pada saat itu lagi nggak kerja," ungkap Halimah.