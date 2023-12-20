Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahfud MD Jajal Perahu dan Makan Bareng Nelayan di Marunda Jakarta Utara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |14:36 WIB
Mahfud MD Jajal Perahu dan Makan Bareng Nelayan di Marunda Jakarta Utara
Mahfud MD bakar ikan saat mengunjungi kampung nelayan di Marunda, Jakarta Utara. (MPI/Refi Sandi)
JAKARTA - Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menyambangi kampung nelayan di sela kesibukannya di Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu (20/12/2023) siang.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, tampak Mahfud MD mengenakan kemeja batik menjajal perahu nelayan setibanya di Kampung Nelayan Marunda Kepu. Selanjutnya Ia terlihat secara seremonial membuka jala dan memberikan tanaman.

Mahfud disambut Putri Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, Caleg DPR Dapil 3 Jakarta dari Partai Perindo Ci Mehong Nofia, dan sejumlah pejabat dari Kemenko Polhukam.

Telusuri berita news lainnya
