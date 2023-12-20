Libur Nataru, Stasiun Gambir Didominasi Pemudik Keluarga

JAKARTA - Pemudik yang melakukan keberangkatan masa Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat terpantau ramai dan didominasi oleh keluarga pada Rabu (20/12/2023).

Menurut pengamatan MNC Portal di lokasi, sejumlah penumpang kategori keluarga dengan jumlah penumpang lebih dari 4 orang terus berdatangan sejak siang hingga sore hari di stasiun tersebut.

BACA JUGA: BMKG Imbau Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Selama Natal dan Tahun Baru

Tuti (53), salah satu penumpang mengaku hendak menghabiskan waktu libur di Semarang yang merupakan kampung halamannya.

"Ini kami naik KA Merbabu keberangkatan jam 14.40 WIB," ujar Tuti saat menunggu di lobby Stasiun Gambir Jakarta Pusat.

Ia mengaku sudah membeli tiket kereta beberapa waktu lalu. Sehingga ketersediaan bangku yang ada juga sudah terbatas.

"Beli tiket sudah tiga hari yang lalu. Pulang kampung ke Semarang dahulu habis itu ke Ambarawa. Tiketnya masih ada tapi memang sudah terisi sebagian besar," tambahnya.

Meskipun sudah memasuki masa libur Nataru, ia merasa tidak terlalu ada perbedaan jumlah penumpang dibandingkan hari biasa.

"Penumpangnya juga memang belum terlalu ramai, ya karena mungkin hari Jumat nanti ya pas jelang akhir pekan," kata dia.