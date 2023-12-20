Makan Bareng Nelayan di Cilincing, Mahfud MD Soroti Dermaga Bambu dan Air Keruh

JAKARTA - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyapa warga di Kampung Nelayan Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara, pada Rabu (20/12/2023). Ia menyoroti kampung nelayan di pesisir Jakarta kurang mendapat perhatian mulai dari air yang kotor hingga dermaga sementara terbuat dari bambu.

"Siang ini makan siang bersama rakyat nelayan di Cilincing. Sebuah tempat yang mungkin kurang mendapatkan perhatian. Mendapat perhatian sih sudah, tapi mungkin kurang mendapat perhatian apalagi saya melihat airnya keruh agak kotor dan kemudian nelayan bikin dermaga sendiri dari bambu dan sebagainya. Padahal itu salah satu sumber kehidupan mereka," kata Mahfud usai berdialog dengan warga nelayan

Mahfud membawa program Indonesia Unggul menuju negara maritim yang demokratis saat mengunjungi Kampung Nelayan Marunda Kepu.

"Menurut saya ini cocok dengan program maritim. Kami akan membuat menuju negara maritim yang demokratis. Membangun maritim itu dari sudut budaya dan dari sudut kekayaan alam sehingga menjadi ekonomi maritim dan budaya maritim yang kita bangun," ujarnya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi terlihat Mahfud MD mengenakan kemeja batik menjajal perahu nelayan setibanya di Kampung Nelayan Marunda Kepu. Selanjutnya Ia terlihat secara seremonial membuka jala dan memberikan tanaman.

Mahfud pun disambut Putri Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, Caleg DPR Dapil 3 Jakarta dari Partai Perindo Ci Mehong Nofia.