HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nelayan Marunda Jakut Curhat soal BBM hingga Hunian Layak ke Mahfud MD

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |19:34 WIB
Nelayan Marunda Jakut Curhat soal BBM hingga Hunian Layak ke Mahfud MD
Nelayan di Marunda Jakut curhat soal BBM hingga hunian layak ke Mahfud MD. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

JAKARTA - Seorang nelayan bernama Arom yang tinggal di Kampung Nelayan Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara, menyampaikan aspirasi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, Rabu (20/12/2023) siang.

Ia menyampaikan masalah bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal melaut cukup sulit hingga hunian layak bagi nelayan khususnya di pesisir Laut Jakarta.

"Permasalahan masyarakat pesisir sangat banyak Pak. Kehadiran bapak di sini membawa harapan buat kami. Masalah klasik kami adalah masalah bahan bakar. Kami para nelayan tradisional sehari hanya butuh 10 liter Pak. Ada pembangunan kampung deret, tapi kampung kami juga tereliminasi Pak dengan status abu-abunya," kata Arom.

Ia mengharapkan jika pasangan Ganjar-Mahfud MD terpilih di Pilpres 2024 dapat dibuatkan hunian layak tepat di dekat tempat parkir kapal untuk melaut. Ia menolak jika harus tinggal di rumah susun (rusun) yang jauh dari lokasi parkir kapal.

"Harapan kami hunian layak bagi warga nelayan jadi kami pulang parkirkan perahu terus ada tempat tinggal kami. Kami ditawarkan tinggal di rusun, tapi perahu kami di sini tidak terpantau," ujarnya.

Sebelum makan siang bareng para nelayan bersama Mahfud MD sempat ikut membakar ikan bersama ibu-ibu yang tergabung dalam Sentra Produksi Ikan Asin atau Sepia.

Halaman:
1 2
      
