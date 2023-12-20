Memasuki Libur Nataru, 300 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

JAKARTA - Menjelang enam hari menuju musim liburan di hari raya Natal dan perayaan Tahun Baru (Nataru), tiga ratus ribuan kendaraan roda empat tinggalkan Jabotabek. Data jumlah kendaraan ini berdasarkan angka kumulatif arus lalu lintas di setiap gerbang tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk terhitung hingga 20 Desember 2023.

Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga, Lisye Octaviana menyampaikan pihaknya mencatat total akumulatif kendaraan roda empat yang meninggalkan empat gerbang tol utama (GT Barrier), terhitung 309.733 kendaraan.

"Sebanyak 309.733 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 sampai dengan H-6. Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 18,17% jika dibandingkan lalin normal (262.103 kendaraan) pada periode yang sama," ungkap Lisye dalam keterangannya, Rabu (20/12/2023).

Lisye mengatakan, data akumulatif total kendaraan yang meninggalkan Jabotabek tersebut, merupakan angka tertinggi bila dibandingkan libur Natal sebelumnya.

"Jika dibandingkan dengan periode Natal 2022, total volume lalin ini meningkat 4,69% (295.857 kendaraan)," lanjut Lisye.

Lisye menuturkan, data akumulatif total kendaraan yang meninggalkan Jabotabek, dicatat berdasarkan empat gerbang tol (GT) utama.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung)," ujar Lisye.