Pemkab Bogor Kebut Pembangunan Kantong Parkir Truk Tambang di Parung Panjang

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus menggeber pembangunan kantong parkir untuk kendaraan angkutan tambang.

Untuk tahap pertama, kantong parkir dibangun di perbatasan Kecamatan Parung Panjang dan Tenjo tepatnya di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, pembangunan kantong parkir ini bekerjasama dengan Perhutani. Nantinya, total luas lahan yang akan digunakan untuk kantong parkir sekitar 10 hektare yang tersebar di dua lokasi.

"Pembangunannya sudah dimulai, untuk tahap awal kita bangun di Desa Ciomas, nanti dilengkapi kamar mandi, mushola dan pos jaga. Ini bisa menampung sekitar 1.000 kendaraan," kata Iwan dalam keterangannya, Rabu (20/12/2023).

Iwan berharap pembangunan kantung parkir ini bisa mengurai kepadatan angkutan tambang dan memaksimalkan penerapan jam operasional kendaraan tambang.

"Saya ingin penanganan angkutan tambang ini dilakukan secara kontinu dan cepat agar secara bertahap kita bisa selesaikan satu per satu akar masalahnya," harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor Dadang Kosasih menjelaskan, pembangunan kantong parkir tahap pertama ini ditargetkan bisa selesai dalam waktu satu bulan ke depan.

Untuk tahap pertama di Desa Ciomas, lahan yang akan dibangun kantung parkir seluas 4 hektare. Selanjutnya untuk tahap kedua, Pemkab Bogor akan membangun kantung parkir di Ruas Jalan Sudamanik, Kecamatan Parung Panjang. Kantong parkir ini nantinya diharapkan bisa menampung lebih dari 2.000 kendaraan.

"Sesuai instruksi Bupati Bogor, penanganan kendaraan angkutan tambang harus dilakukan secara kontinu dan cepat. Saat ini, kita terus memaksimalkan penerapan jam operasional sambil mencari solusi jangka menengah dan panjang lainnya, salah satunya dengan membangun kantong parkir ini," ujar Dadang.