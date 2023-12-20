Ditemani Hary Tanoe, Ganjar Silahturahmi dengan Pendeta Niko Njotorahardjo

BOGOR - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersilahturahmi dengan Pendeta Niko Njotorahardjo di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/12/2023).

Ganjar nampak ditemani oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat bertemu dengan Pendeta Niko Njotorahardjo. Mereka pun bersilahturahmi sekaligus berbincang untuk membahas beragam persoalan secara intens selama kurang lebih satu jam.

“Oh kita silahturahmi saja, dulu mau bertemu belum jadi dan diantar oleh Pak Hary Tanoe bisa berbincang banyak tentang di Indonesia. Jadi kita senang bisa diterima oleh Pak Pendeta,” ungkap Ganjar setelah pertemuan.

Dikatakan Ganjar, dirinya mendapatkan pesan khusus dari Pendeta Niko Njotorahardjo, apalagi menjelang tahun pesta demokrasi alias Pemilu 2024. Sebab, masyarakat harus mampu menciptakan suasana kedamaian dan kesejukan.