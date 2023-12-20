Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Deklarasi BAKI GAMA 03, Putri Ma'ruf Amin Dukung Ganjar Pranowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |22:23 WIB
Hadiri Deklarasi BAKI GAMA 03, Putri Ma'ruf Amin Dukung Ganjar Pranowo
Putri Wapres Maruf Amin dukung Ganjar-Mahfud (foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Putri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah turut hadir dalam kegiatan deklarasi Barisan Advokat Keadilan Indonesia (BAKI) Ganjar-Mahfud (GAMA) 03 di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023).

Siti, hadir dalam kapasitas Ketua Dewan Pembina BAKI GAMA 03. Secara resmi, ia resmi memberi dukungan terhadap Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Di awal pembuka sambutannya, Siti bahagia dan bersemangat untuk memulai memenangkan Ganjar-Mahfud. Apalagi, bersama BAKI GAMA 03.

"Saya tidak akan berlama-lama, Saya ingin mengajak semuanya sama-sama mendukung pasangan yang saya kita lengkap kapasitasnya integritasnya," tutur Siti.

Halaman:
1 2
      
