HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Ganjar-Mahfud Berikan Edukasi kepada Ojol Perempuan

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |22:31 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud Berikan Edukasi kepada Ojol Perempuan
Relawan Ganjar - Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

DEPOK - Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar mengajak para pengemudi ojol perempuan menggali potensi diri melalui pelatihan tata rias dan kecantikan, Rabu (20/12/2023).

Hal ini supaya mereka memiliki keterampilan lain sehingga mampu mandiri dan bersaing demi meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

Juru Bicara Kajol Indonesia dukung Ganjar, Risnandar mengatakan acara ini diselenggarakan di Telaga Arwana Cibubur, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Loyalis Ganjar itu melibatkan perempuan pengemudi ojol dari berbagai wilayah di sekitaran cibubur mulai dari Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, Depok, hingga Bekasi.

"Kegiatan kami hari ini yaitu latihan tata rias dan kecantikan untuk driver khususnya lady ojol yang ada di sekitar. jadi kita di sini itu memberikan pelatihan edukasi supaya teman-teman lady ojol ini nantinya punya keterampilan lain di luar dari profesinya," ucap Risnandar dalam keterangannya.

Begitu pesatnya era globalisasi menimbulkan beragam dampak dalam kehidupan, khususnya bagi kaum perempuan. Adanya kesetaraan gender membuat perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukan talentanya di ranah publik.

Para perempuan pengemudi ojol diharapkan untuk mengembangkan kemampuan sehingga merambah ke dalam profesi Makeup Artist (MUA) yang saat ini mulai dilirik banyak orang, seiring berkembangnya industri kosmetik dan teknik merias.

Halaman:
1 2
      
