Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahasiswa hingga Ormas Deklarasi Pemilu Damai 2024

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |23:33 WIB
Mahasiswa hingga Ormas Deklarasi Pemilu Damai 2024
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masa kampanye Pemilu 2024 sudah dimulai beberapa waktu lalu, pesta demokrasi lima tahunan ini pun memasuki tahapan berikutnya, tahapan yang lebih dinamis. Diketahui sebanyak 17 partai telah berjuang di 2.710 daerah pemilihan untuk sebanyak-banyaknya mendapat kepercayaan masyarakat menduduki 20.462 Kursi baik tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kotamadya.

Oleh karena itu, Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Esa Unggul, Bekasi, menggelar mimbar demokrasi untuk mengajak para generasi Z untuk mengawal pemilu damai.

"Mahasiswa harus punya kesadaran politik, bahwa persatuan dan kesatuan harus lebih utama. Pemilu 2024 harus menjadi silaturahim untuk memperkuat perbedaan-perbedaan politik bukan saling mempertajam perpecahan di negeri ini," kata Ketua BEM Esa Unggul, Cicilia Zefanya, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (20/12/2023).

Dalam memasuki masa kampanye, kata Cicilia, banyak berita hoax yang bertebaran di media sosial. Ia pun mengajak para mahasiswa agar tidak terprovokasi hoax hingga kampanye hitam.

"Akhir-akhir ini mulai marak provokasi yang mengarah pada kekacauan dalam Pemilu 2024, masyarakat, mahasiswa sangat rentan dihadapkan pada kasus-kasus seperti kampanye hitam, hoaks, hingga maraknya ujaran kebencian," tegasnya.

Ia mengajak para mahasiswa untuk menyambut pemilu dengan damai. Jangan sampai terjadi perpecahan karena pilihan yang berbeda.

"Pemilu 2024 harus menjadi silaturahim untuk memperkuat perbedaan-perbedaan politik bukan saling mempertajam perpecahan di negeri ini. Mari kita sukseskan bersama Pemilu 2024 dengan aman dan penuh ketertiban. Hentikan postingan tanpa fakta yang bersifat provokasi, karena ini demi memastikan tidak adanya perpecahan di Pemilu nanti," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/65/3190558//mahasiswa_its-Ptvb_large.jpg
Mahasiswa ITS Ciptakan EyeXaminer untuk Deteksi Dini Retinopati Diabetik, Cegah Kebutaan Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188679//naya-jKEO_large.jpg
Mahasiswi Cantik Universitas Brawijaya, Intan Nihayah dari Duta Pendidikan Kini Tembus Ajang Kecantikan Jatim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/65/3188572//ilustrasi-Z730_large.jpg
Curhat Mantan Rektor Unkhair yang Sedih Seribu Mahasiswanya Tak Lanjutkan Kuliah karena Biaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/65/3188492//mnc_universiti-VKHa_large.jpg
HIMA Manajemen MNC University Gelar Workshop Pengembangan Diri dan Inovasi Bisnis: Mengelola Emosi dan Membangun Fondasi Design Thinking
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/65/3187254//mnc_university-K7C0_large.jpeg
MNC University Dukung Penuh Atlet Muda Biliar, Beri Beasiswa hingga 100%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186348//ayimun_19th-bMPw_large.jpg
Ratusan Anak Muda dari Puluhan Negara Belajar Diplomasi di AYIMUN 19th
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement