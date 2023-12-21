Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mundur sebagai Ketua KPK, Firli Bahuri Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden Jokowi

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |20:24 WIB
JAKARTA - Firli Bahuri mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat mengumumkan diri mundur dari jabatannya tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia.

"Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena saya tidak mampu menyelesaikan dan tidak juga bisa menyelesaikan untuk perpanjangan," kata Firli di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).

Firli juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden RI, Joko Widodo, yang telah memberikan kesempatan kepadanya untuk memimpin lembaga antirasuah.

"Saya mohon kepada Bapak Presiden, berkenan menerima permohonan kami," ujarnya.

Sebelumnya, Firli Bahuri menyatakan diri mundur dari Ketua KPK. Hal itu ia sampaikan di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC) KPK, Kamis (21/12/2023).

