Ada Fenomena Nyogok untuk Dapat Kerja di Bekasi, Ganjar Tanya ke Anak Muda: Setuju KKN Diberantas?

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menceritakan fenomena "nyogok" untuk mendapat kerja di Kabupaten Bekasi. Fenomena itu didapat kala dirinya menyerap aspirasi di Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu.

Ganjar berkata, banyak pemuda mengeluh sulitnya mendapat pekerjaan saat ini. Bahkan, kata Ganjar, warga harus menyogok untuk mendapat pekerjaan.

"Kemarin tuh aku jakan-jalan ke beberapa tempat dan banyak anak muda, kalau di Bekasi bilang, 'Pak, cari kerja sulit Pak, mesti nyogok.' Wuih nyogok," kata Ganjar saat bicara di acara Teman Cerita Festival, Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023).

Merespon itu, sebagian para peserta yang terdiri anak muda bersorak. Lantas, Ganjar pun melempar pertanyaan kepada anak muda terkait sikap atas fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Wooo hari gini nyogok. Kalian setuju ga, KKN diberantas?" tanya Ganjar.

"Setuju," timpal peserta.

"Makanya jangan nyogok," seru Ganjar.

Sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendapatkan keluhan dari masyarakat Kabupaten Bekasi soal maraknya calo lowongan pekerjaan. Di mana, masyarakat harus membayar sejumlah uang agar dimasukkan ke suatu perusahaan untuk bisa bekerja.