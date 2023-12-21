Ganjar Sebut Harus Ada Perlindungan Intelectual Property dan Data Pribadi

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyerukan perlunya perlindungan intelectual property dan data pribadi. Hal itu untuk melindungi warga negara Indonesia.

“Kita mesti berdikari dan berdaulat. Mesti ada perlindungan intelectual property dan data pribadi. maka jangan mudah di-share-share,” kata Ganjar dalam pidatonya di acara Teman Cerita Festival, Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Oleh karena itu, Ganjar menilai perlu dibangunnya sistem security untuk melindungi setiap data pribadi warga negara Indonesia. Ia menyebut hal ini merupakan kewajiban negara.