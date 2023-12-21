Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Sebut Harus Ada Perlindungan Intelectual Property dan Data Pribadi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |20:31 WIB
Ganjar Sebut Harus Ada Perlindungan Intelectual Property dan Data Pribadi
Ganjar Pranowo (MPI/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyerukan perlunya perlindungan intelectual property dan data pribadi. Hal itu untuk melindungi warga negara Indonesia.

“Kita mesti berdikari dan berdaulat. Mesti ada perlindungan intelectual property dan data pribadi. maka jangan mudah di-share-share,” kata Ganjar dalam pidatonya di acara Teman Cerita Festival, Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Oleh karena itu, Ganjar menilai perlu dibangunnya sistem security untuk melindungi setiap data pribadi warga negara Indonesia. Ia menyebut hal ini merupakan kewajiban negara.

Halaman:
1 2
      
