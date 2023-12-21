Ganjar Silaturahmi dengan Ganjarkeun Jabar di Kuningan

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, silaturahmi dengan Ganjarkeun Jabar di Jalan Patra Kuningan Blok Mohammad 7 Nomor 2, RT 05/04, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis (21/12/2023) malam. Silaturahmi tersebut berlangsung hangat dan diwarnai candaan.

Berdasarkan pantauan, Ganjar Pranowo tampak memakai kemeja berwarna putih dan celana warna abu-abu terang. Dia tampak disambut oleh para Ganjarkeun Jabar yang sudah berkumpul di rumah tersebut.

Bahkan, Ganjar disodorkan dengan keripik pisang Ganjarista. Di bungkus keripik tersebut terpampang gambar Ganjar Pranowo.