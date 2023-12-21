Debat Perdana Cawapres, Mahfud MD akan Gagas Ekonomi dengan Pondasi Hukum yang Kuat

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Michael Sianipar mengungkapkan, walaupun Mahfud MD adalah sosok yang ahli di bidang hukum, namum pada debat perdana Cawapres nanti Mahfud akan membawakan pendekatan ekonomi dengan berpondasi hukum yang kuat.

"Bicara soal hukum dan ekonomi, betul sekali bahwa Prof Mahfud adalah ahli hukum seperti yang sudah dijelaskan, dan pendekatan kami adalah ekonomi yang kuat dibangun diatas pondasi hukum yang kuat," ucap Michael di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Michael menjelaskan, ekonomi dengan pondasi hukum yang kuat adalah sebuah kepastian hukum saay berbisnis, ditambah, dalam struktur TPN sendiri terdapat beberapa nama pengusaha yang juga ikut memberikan masukan untuk gagasan yang akan dibawa pada debat cawapres besok, Jumat (22/12/2023).

"Pengusaha sukses yang punya jasa besar juga memajukan perekonomi Indonesia, seperti Pak Hary Tanoesoedibjo, Pak Sandiaga Uno, Pak Arsjad Rasjid, dan Pak Sandi sendiri juga pernah ikut dalam kontestasi sebelumnya sebagai salah satu calon wakil presiden. Jadi kira-kira dalam TPN kita ada rapat rutin dengan TPN yang menghadirkan pak Ganjar dan prof Mahfud, itu masukan-masukan ide-ide itu selalu dibahas disana" tutur Michael.

Michael Sianipar mengungkapkan jika Mahfud MD akan membawakan gagasan barunya tentang ekonomi saat debat perdana Cawapres besok, Jumat (22/12/2023).

"Kita bicara soal ekonomi hijau, ekonomi biru dan juga ekonomi digital termasuk yang keempat juga kita paparkan di dalam visi-misi adalah pentingnya industri kita punya target juga supaya 25 persen bahwa kontribusi PDB kita berasal dari industri yang kuat," mata Michael di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Kamis (21/12/2023).

Selanjutnya Michael juga menerangkan, dalam debat nanti Mahfud akan menjelaskan soal sektor ekonomi baru, mutakhir dan ekonomi digital, tetapi memiliki fundamental kuat serta proses hilirisasi.