Caleg Perindo Inisiasi Canon Misty Truck untuk Atasi Polusi di Wilayah Tangerang

TANGERANG - Satu unit canon misty truck tiba di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Mobil yang digunakan untuk mengurangi jejak emisi karbon di udara itu merupakan inisiatif dari Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 4 Tangerang, Desi Nike Ria.

Mobil itu sengaja dihadirkan di wilayah Kabupaten Tangerang, karena sempat menjadi wilayah dengan polusi tinggi. Mobil itu nantinya akan melintas di wilayah Tangerang. Radius semprotan airnya juga luas sekitar 200 meter.

"Mobil ini sepertinya pertama ya ada di Indonesia, dan saya memang sengaja bawa mobil ini ke Indonesia khususnya Kabupaten Tangerang untuk membantu mengurangi polusi udara," ujar Desi pada Kamis (21/12/2023).

Selain menghadirkan canon misty truck, Partai Perindo Kabupaten Tangerang juga menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah untuk 1000 warga di Jayanti, Kabupaten Tangerang.

"Hari ini juga ada bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu juga memiliki beberapa program yang fokus pada pemberdayaan UMKM. HT mengemukakan keinginannya untuk mengecilkan kesenjangan sosial yang saat ini terjadi di Indonesia.