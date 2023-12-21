Soal Kelanjutan Sidang Etik Firli Bahuri, Dewas KPK Tunggu Keppres

JAKARTA - Firli Bahuri menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mundurnya Firli di tengah berlangsungnya sidang dugaan pelanggaran etik terhadap dirinya.

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyebutkan, sidang etik Firli tetap berlanjut selama belum keluar Keputusan Presiden (Keppres) soal pemunduran Firli tersebut.

"Iya tetap berjalan. Sidang tetap berjalan karena belum ada keppresnya," kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).

Menurut Tumpak, jika Keppres sudah terbit, yang punya wewenang untuk lanjut atau berhenti adalah majelis hakim sidang etik Firli.

"Kita lihat nanti. Saya belum bisa memastikan itu dan tentunya saya akan sampaikan pada majelis. nanti majelis yang akan menentukan, bukan Dewas," ujarnya.

Firli Nyatakan Mundur dari Ketua KPK

Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyatakan diri mundur dari jabatannya. Hal itu ia sampaikan di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC) KPK, Kamis (21/12/2023).

Sebelum mengumumkan diri mundur dari ketua KPK, Firli telah memberitahu Presiden Jokowi tentang hal tersebut melalui Kementerian Sekretaris Negara.

"Pernyataan saya tersebut adalah dalam rangka genap 4 tahun saya melaksanakan tugas sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2023 maka saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK. Saya menyatakan berhenti," kata Firli, Kamis (21/12/2023).