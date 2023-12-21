Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Surat Pengunduran Diri Firli Dikirimkan ke Presiden Sejak 18 Desember

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:02 WIB
Surat Pengunduran Diri Firli Dikirimkan ke Presiden Sejak 18 Desember
Firli Bahuri mundur sebagai Ketua KPK/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Firli Bahuri menyatakan diri mundur dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengunduran diri Firli setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan oleh Polda Metro Jaya.

Firli pun mengaku sudah melayangkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Desember 2023.

 BACA JUGA:

"Ya saya katakan, saya menyatakan berhenti dari Ketua KPK dan tidak melanjutkan masa perpanjangan, suratnya tertanggal 18 desember 2023, sudah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara," kata Firli di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).

Alasan Firli Mundur

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement