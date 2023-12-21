Mundur dari Ketua KPK, Firli Bahuri: Izinkan Saya dan Anak Istri Jadi Rakyat Jelata

JAKARTA - Firli Bahuri menyatakan diri mundur dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai mundur dari jabatannya, Firli ingin melanjutkan kehidupannya sebagai purnawirawan Polri dan keluarganya sebagai masyarakat biasa.

"Berikan kesempatan saya, anak, dan istri saya untuk menjalani kehidupan sebagai purnawirawan Polri, sebagai rakyat jelata, dan juga sebagai anak bangsa Indonesia yang cinta kepada negaranya. Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Firli di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2023).

Firli juga menyatakan permintaan maaf kepada rekan kerjanya dan mengucapkan terima kasih kepada pegawai KPK.

"Mohon maaf rekan-rekan bila mana kesalahan saya. Saya mohon ampun kepada Allah SWT dan kepada sejawat saya, rekan-rekan insan KPK, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada saya selama 4 tahun menjabat sebagai ketua KPK," ujarnya.

"Sekaligus saya menyampaikan permohonan maaf, atas segala kesalahan saya. Kami terus berupaya untuk sempurna. Kami terus berupaya untuk menjadi putih. Lebih dari pada sekadar putih," tandasnya.