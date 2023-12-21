Di-roasting 3 Komika, Ganjar Tertawa Santai: Tenang Kalian Tidak Akan Hilang!

JAKARTA - Seru, saat Ganjar Pranowo diroasting tiga komika sekaligus di atas panggung Teman Cerita Festival di Djakarta Theatre, Kamis (21/12/2023). Capres nomor urut 3 itu tertawa dan membalasnya dengan, "Tenang, kalian tidak akan hilang!"

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu memang kerapkali tampil di "kursi panas" stand up comedy dengan roastingan komika Tanah Air. Kali ini, ia menghadapi tiga komika yang tak kalah pedas dalam melancarkan kritik.

Yakni Dani Adhitya, komika Suci 5 yang juga penyandang disabilitas asal Malang. Disusul oleh Ate dan Dani Jaya Wardhana atau dikenal McDanny.

Hari itu, Ganjar mendapat banyak energi dari komika muda dengan analisis kreatifnya. Mulai dari gaya kampanye, elektabilitas, sering blunder hingga keberpihakan terhadap disabilitas.

"Saya di sini ditugaskan me-roasting Bapak, bukan ditugasi partai Bapak ya," buka Dani Adhitya.

Ia melanjutkan, jika Ganjar satu-satunya Capres yang membahas isu disabilitas saat debat Capres pertama di Komisi Pemilihan Umum (KPU).