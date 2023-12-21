Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gregetan Satu Data Indonesia Tak Pernah Beres, Ganjar Komitmen Akan Benahi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:24 WIB
Gregetan Satu Data Indonesia Tak Pernah Beres, Ganjar Komitmen Akan Benahi
Ganjar Pranowo greget program Satu Data Indonesia/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, gregetan terhadap tata kelola Satu Data Indonesia yang tidak pernah beres. Padahal, kata Ganjar, Satu Data Indonesia itu memiliki manfaat untuk memudahkan kredit regulasi bagi pelaku digital dan kreatif.

"Hari gini saya agak gimana ya, masa satu data enggak beres-beres," tutur Ganjar saat menjadi pembicara di acara Teman Cerita Festival, di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023).

 BACA JUGA:

Kendati Satu Data Indonesia tak rampung, sejumlah persoalan muncul. Ganjar mencontohkan, petani butuh pupuk ribut, kelompok miskin tidak dapat bantuan timbul kemarahan.

"Anak-anak sekolah, mana yang miskin dan tidak miskin, kalau ada bantuan seringkali orang cerita, "kok saya enggak dapat ya.' Yang dapat, loh kamu masuk kategori miskin enggak, 'hmm enggak sih ya," tutur Ganjar.

 BACA JUGA:

Atas dasar itu, Ganjar merasa Satu Data Indonesia bisa bermanfaat guna melakukan kriteria masyarakat yang berhak mendapat bantuan sosial (bansos).

"Tetapi kriteria dan ukuran datanya ini yang mesti kita siapkan," terang Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement