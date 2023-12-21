Gregetan Satu Data Indonesia Tak Pernah Beres, Ganjar Komitmen Akan Benahi

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, gregetan terhadap tata kelola Satu Data Indonesia yang tidak pernah beres. Padahal, kata Ganjar, Satu Data Indonesia itu memiliki manfaat untuk memudahkan kredit regulasi bagi pelaku digital dan kreatif.

"Hari gini saya agak gimana ya, masa satu data enggak beres-beres," tutur Ganjar saat menjadi pembicara di acara Teman Cerita Festival, di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023).

Kendati Satu Data Indonesia tak rampung, sejumlah persoalan muncul. Ganjar mencontohkan, petani butuh pupuk ribut, kelompok miskin tidak dapat bantuan timbul kemarahan.

"Anak-anak sekolah, mana yang miskin dan tidak miskin, kalau ada bantuan seringkali orang cerita, "kok saya enggak dapat ya.' Yang dapat, loh kamu masuk kategori miskin enggak, 'hmm enggak sih ya," tutur Ganjar.

Atas dasar itu, Ganjar merasa Satu Data Indonesia bisa bermanfaat guna melakukan kriteria masyarakat yang berhak mendapat bantuan sosial (bansos).

"Tetapi kriteria dan ukuran datanya ini yang mesti kita siapkan," terang Ganjar.