HOME NEWS NASIONAL

Truk Seruduk Truk di Pamulang, Sopir Luka Terjepit

Hambali , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:48 WIB
Truk Seruduk Truk di Pamulang, Sopir Luka Terjepit
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Kecelakaan melibatkan 2 unit truk di Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (21/12/23). Akibatnya sopir salah satu truk terjepit bagian kemudi.

Kecelakaan terjadi sekira pukul 13.45 WIB. Semula, truk berwarna hijau yang dikemudikan AP (37) melaju dari arah Parakan menuju arah Bundaran Pamulang.

Setiba di depan Vila Dago yang berbatasan dengan Rumah Sakit Buah Hati, truk diduga hilang kendali hingga menyeruduk truk di depan yang dikendarai HS (49).

"Begitu sampai di TKP, truk yang dikemudikan AP menabrak truk di depan yang dikemudikan HS," terang Kasi Humas Polres Tangsel Iptu Wendi Afrianto.

Truk yang dikemudikan AP ringsek seketika di bagian kemudi depan. Sementara AP sempat terjepit di dalamnya. Dibantu warga dan pengendara lain, korban dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Permata.

Halaman:
1 2
      
