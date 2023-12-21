Polemik Pernyataan Zulhas, Ini Respons Ketum MUI

JAKARTA- Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menanggapi viralnya video Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) soal Amin dalam sholat. Menurutnya, dalam sholat membunyikan kata Amin di ujung surat Al-Fatihah merupakan sunah.

"Suatu kalimat yang disunahkan oleh syariat untuk dibunyikan setelah orang membaca waladdhollin atau ketika orang berdoa. Itu hukumnya sunnah, aslinya seperti itu," ujar Anwar Iskandar Kamis (21/12/2023).

"Artinya, Amin (di penghujung surat Al-Fatihah ketika sholat) itu mudah-mudahan Allah mengijabah permintaan saya, orang tua saya, dan guru-guru saya," tambahnya.

Pengasuh Ponpes Al-Amien Kediri ini menambahkan, bacaan Amin di penghujung surat Al Fatihah sudah ada sejak zaman dahulu.

"Itu sudah ada sejak partai-partai ini ada, sudah ada sejak Indonesia belum ada, sudah ada sejak dahulu kala, dan akan selalu ada sampai kiamat," ungkapnya.

Kata dia, adalah hal biasa ketika para jamaah mengikuti sholat tidak menyebut bacaan Amin di penghujung bacaan Al Fatihah. Oleh karena itu, ia meminta bacaan Amin tidak dipolitisir oleh semua pihak dan tidak dicampuradukan dalam politik.

"Jadi itu biasa saja, tidak ada urusannya sama Anies-Muhaimin. Tidak mengucapkan, tidak berarti sholatnya tidak sah, nggak ada urusannya sama politik. Bisa saja orang itu diam karena mulutnya sakit atau apa. Jadi nggak ada urusan, tidak ada larangan orang mengucapkan atau tidak dan tidak ada urusannya sama politik,” urainya.

Anwar meminta publik tidak melebih-lebihkan dan membuat polemik lebih panjang terkait apa yang disampaikan Zulkifli Hasan soal bacaan Amin dan jari saat tahiyat.

"Kemudian akhir-akhir ini pak Kiai Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, juga Pak Anies Baswedan, dan terakhir Pak Zulhas membuat candaan dengan mengait-ngaitkan orang yang sedang sholat karena cintanya pada paslon tertentu, kemudian tidak mau mengucapkan Amin. Bahkan saya lihat di video Pak Kiai Somad menampilkan berbagai mazhab tentang jari yang diucapkan ketika tahiyat. Bagaimana Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan lain-lain," ungkapnya.

"Bahkan, terakhir candaaan Kiai Somad tentang orang yang mendukung calon tertentu, ketika tahiyat tidak pakai satu jari tapi dua jari, itu bercandaan," sambungnya.