Ketiga Capres Didorong Prioritaskan Kebijakan Udara Bersih dalam Kepemimpinannya

JAKARTA - Ketiga calon presiden (Capres) Republik Indonesia periode 2024 - 2029, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, didorong untuk memprioritaskan kebijakan udara bersih dalam kepemimpinan ke depan.

Dorongan ini dilakukan oleh Bicara Udara, platform di bawah naungan Yayasan Udara Anak Bangsa yang aktif melakukan kampanye publik; riset dan kolaborasi; serta advokasi kebijakan, yang berkaitan dengan perbaikan kualitas udara di Indonesia.

BACA JUGA:

Pada kesempatan pertemuan dengan masing-masing capres, yang diwakili oleh Co-Founder Bicara Udara, Novita Natalia, komunitas ini menekankan urgensi advokasi kebijakan udara sejak dini.

Menurutnya, kualitas udara adalah tanggung jawab bersama dan siapa pun Capres yang terpilih nantinya diharapkan dapat mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk menjaga udara bersih bagi kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:

“Bicara Udara menyadari pentingnya advokasi kebijakan udara sedini mungkin untuk calon pemimpin Indonesia. Kami mengingatkan kepada para Capres tentang pentingnya memprioritaskan udara bersih karena isu lingkungan sangat mempengaruhi ekonomi dan kesehatan kita saat ini dan juga mengancam keberlangsungan hidup di masa depan,” ujar Novita dalam keterangan tertulisnya.

Diketahui, Bicara Udara telah melakukan pertemuan dengan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dalam undangan diskusi untuk kanal YouTube Ganjar Pranowo berjudul “GANJAR CUMA BISA LARI?” dan ditayangkan pada 6 Juli 2023.

Kemudian, Bicara Udara juga melakukan pertemuan dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan melalui undangan di acara “Desak Anies” pada 15 Agustus 2023. Terakhir, Bicara Udara melakukan pertemuan dengan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto melalui undangan kegiatan makan siang bersama pada 18 Desember 2023.