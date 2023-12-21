Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mahfud MD Ingatkan Pekerja Migran Indonesia Gunakan Hak Suaranya di Pemilu 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |00:59 WIB
Mahfud MD Ingatkan Pekerja Migran Indonesia Gunakan Hak Suaranya di Pemilu 2024
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengajak pekerja migran Indonesia (PMI) untuk menggunakan hak pilihnya pada pilpres 2024 mendatang. Dia juga mengimbau agar bisa memilih calon pemimpin yang memiliki rasa kepedulian terhadap para pekerja migran.

"Silakan menggunakan hak pilih saudara. Pilih di antara tiga pasang itu yang peduli terhadap pekerja migran. Pemilu merupakan momen untuk memilih kandidat yang dianggap peduli terhadap pekerja migran,” ucap Mahfud saat memberi sambutan pada acara Peringatan Hari Migran Sedunia, di Beji, Depok, Rabu (20/12/2023).

Mahfud menegaskan, hak pilih para pekerja migran telah dijamin dan dilindungi undang-undang. Oleh sebab itu ia meminta agar seluruh pihak tidak menghalangi hak pilih PMI.

"Tidak boleh ada upaya-upaya menghalangi PMI dalam melaksanakan haknya tersebut," katanya.

Dia mengatakan, saat ini negara telah menerapkan pemilih yang inklusif, artinya pemerintah memfasilitasi dan membentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Dengan dibentuknya PPLN ini, PMI bisa menggunakan hak suaranya dengan mudah.

Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pemilih luar negeri sebanyak 1.750.474 orang dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3.059 titik.

(Awaludin)

      
