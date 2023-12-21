Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Sunter Jaya Kebakaran, 11 Mobil Damkar Dikerahkan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |09:50 WIB
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Sebuah rumah tempat tinggal mengalami kebakaran pada Kamis (21/12/2023) pagi di Jalan Kampung Pulo Kecil Nomor 3, RT01/RW09, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Kasiop Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakut & Kepulauan Seribu, Abdul Wahid mengatakan kebakaran terjadi sekitar Pukul 06.10 WIB.

"Anggota pemadam melakukan pemadaman 10 menit setelah mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar," ujar Abdul Wahid.

11 unit mobil pemadam kebakaran dengan jumlah personel kurang lebih 55 orang diterjunkan untuk proses pemadaman.

"Api dapat dipadamkan Pukul 07.27 WIB di mana rumah dengan luas area 8x10 meter persegi terbakar," jelasnya.

Abdul Wahid menyebutkan kebakaran tersebut idak sampai memakan korban jiwa. Api menyala diduga karena korsleting listrik.

"Terjadi korsleting listrik menyebabkan penyalaan api dibangunan tersebut dan terdapat satu buah mobil juga ikut terbakar di garasi," tambah Abdul Wahid.

Damkar Rumah Terbakar Kebakaran
