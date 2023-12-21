Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ayah Pembunuh 4 Anaknya Buat Rekaman Kondisi Korban Sambil Minta Maaf

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |10:27 WIB
Ayah Pembunuh 4 Anaknya Buat Rekaman Kondisi Korban Sambil Minta Maaf
Panca D, ayah pelaku pembunuhan terhadap 4 anaknya. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkapkan, sesudah membunuh 4 anaknya, Panca D sempat membuat rekaman video sambil meminta maaf. Video itu ditujukan pada saudara-saudarinya sebagai pesan terakhir darinya.

Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP, polisi mendapatkan bukti rekaman video di laptop milik Panca, baik setelah maupun sesudah peristiwa dugaan pembunuhan terjadi. Panca juga menjelaskan tentang kondisi 4 anaknya.

"Di rekaman yang sebelumnya PD (Panca) ini menyampaikan ini adalah rekaman kita yang terakhir, kita itu ditujukan kepada saudari-saudara PD sendiri dengan keempat anaknya," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (21/12/2023).

Dia menerangkan, di rekaman pasca peristiwa meninggalnya tempat anak tersebut, Panca juga memvideokan dalam kondisi keempat anak itu sudah tidak bernyawa. Adapun video itu dibuat Panca sebagai pesan terakhir darinya pada saudaranya, termasuk pada sang istri.

"Yang bersangkutan menyampaikan terdengar dalam video itu ada rasa maafnya kepada anak-anaknya. Yang bersangkutan meminta maaf pada anak-anaknya," paparnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement