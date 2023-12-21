Ayah Pembunuh 4 Anaknya Buat Rekaman Kondisi Korban Sambil Minta Maaf

JAKARTA - Polisi mengungkapkan, sesudah membunuh 4 anaknya, Panca D sempat membuat rekaman video sambil meminta maaf. Video itu ditujukan pada saudara-saudarinya sebagai pesan terakhir darinya.

Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP, polisi mendapatkan bukti rekaman video di laptop milik Panca, baik setelah maupun sesudah peristiwa dugaan pembunuhan terjadi. Panca juga menjelaskan tentang kondisi 4 anaknya.

"Di rekaman yang sebelumnya PD (Panca) ini menyampaikan ini adalah rekaman kita yang terakhir, kita itu ditujukan kepada saudari-saudara PD sendiri dengan keempat anaknya," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (21/12/2023).

Dia menerangkan, di rekaman pasca peristiwa meninggalnya tempat anak tersebut, Panca juga memvideokan dalam kondisi keempat anak itu sudah tidak bernyawa. Adapun video itu dibuat Panca sebagai pesan terakhir darinya pada saudaranya, termasuk pada sang istri.

"Yang bersangkutan menyampaikan terdengar dalam video itu ada rasa maafnya kepada anak-anaknya. Yang bersangkutan meminta maaf pada anak-anaknya," paparnya.

(Qur'anul Hidayat)