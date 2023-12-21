Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa, Panca Sempat Bertengkar dengan Istrinya di WhatsApp

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |10:32 WIB
Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa, Panca Sempat Bertengkar dengan Istrinya di WhatsApp
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi mengungkapkan, sebelum melakukan aksi pembunuhannya pada 4 anaknya, Panca sempat bertengkar dengan sang istri, DM hingga akhirnya terjadi putus komunikasi di antara keduanya.

Hal itu membuat Panca bertekad menghabisi nyawa 4 anaknya.

"Jadi hari Minggu, 3 Desember 2023, di pagi hari, dia (Panca) sempat berkomunikasi dengan DM melalui chatting WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, nuansa percakapannya terjadi pertengkaran kembali," ujar Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi saat dikonfirmasi, Kamis (21/12/2023).

Menurutnya, motif Panca melakukan perbuatan kejinya pada 4 anaknya itu lantaran dia merasa cemburu dan kecewa pada istrinya. Panca cemburu dengan adanya dugaan orang ketiga dalam rumah tangganya tersebut.

"Nah, ketika terjadi pertengkaran itu, lalu komunikasi tidak berlanjut, ada pembicaraan terputus, hal inilah kemudian semakin membulatkan tekadnya untuk melakukan aksi kejinya menghilangkan nyawa dari keempat anaknya," katanya.

Dia mengungkapkan, komunikasi itu terjadi saat sang istri, DM tegah berada di RSUD Pasar Minggu karena dirawat usai dianiaya Panca di kasus dugaan KDRT, sedangkan Panca kala itu bersama 4 anaknya di rumah. Namun, dia tak merincikan lebih jauh tentang isi percakapan tersebut.

Halaman:
1 2
      
