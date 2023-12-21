840 Polisi Diterjunkan Kawal Demo Buruh di Patung Kuda Jakpus

JAKARTA - Sebanyak 840 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal aksi demo dari Partai Buruh dan KSPSI di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2023).

“Ada 840 personel dikerahkan dalam pengamanan aksi demo,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kasie Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ipda Diatmoko kepada wartawan, Kamis.

Ia mengimbau agar para peserta aksi demo untuk bisa bisa menyampaikan aspirasi dengan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat banyak.

“Kami semua berharap agar aksi hari ini berjalan dengan aman dan tertib. Kami melaksanakan pengamanan dengan mengedepankan persuasi dan humanis,” jelasnya.

Sebelumnya, polisi telah memberlakukan pengalihan lalu lintas dari Bundaran Patung Kuda yang mengarah Jalan Medan Merdeka Barat pagi ini. Hal itu dilakukan karena adanya penyampaian pendapat dari massa buruh.

“Sat Lantas Jakpus (Jakarta Pusat) melakukan pengamanan dan pengaturan kegiatan penyampaian pendapat disekitar Bundaran Patung Kuda Indosat Jakpus,” demikian pernyataan TMC Polda Metro Jaya dalam akun Instagram @tmcpoldametro, Kamis.

TMC Polda Metro menyebut lalu lintas dari arah Sudirman Thamrin yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Barat untuk sementara waktu ditutup.

“Sementara dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Budi Kemuliaan,” jelasnya.