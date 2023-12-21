Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terjaring Razia, Puluhan Kendaraan Parkir Liar di Depok Digembok dan Digembosi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |11:49 WIB
Terjaring Razia, Puluhan Kendaraan Parkir Liar di Depok Digembok dan Digembosi
Razia parkir liar di Depok (Foto: Dok Pemkot Depok/Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Puluhan kendaraan di Jalan Margonda Raya hingga Jalan Naming D Bothin Depok digembok dan digembosi Tim Gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Polres Metro Depok.

Kepala Seksi Penertiban Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban Dishub Depok, Deris M. Riza mengatakan penindakan parkir liar rutin dilaksanakan. Hal itu merupakan hasil dari laporan masyarakat karena kendaraan yang parkir secara ilegal tersebut mengganggu arus lalu lintas.

“Kami gembok dan gembosi sekitar 15 kendaraan roda empat mulai dari Jalan Naming D Bothin hingga Jalan Margonda Raya dekat restoran Mie Gacoan. Penertiban ini rutin dilakukan minimal dua kali dalam sebulan,” kata Deris dalam keterangannya dikutip, Kamis (21/12/2023).

Deris menambahkan, selain kendaraan roda empat, pada kesempatan tersebut 30 kendaraan roda dua juga digembosi. Dengan harapan dapat memberikan efek jera pada pemilik kendaraan yang parkir liar.

“Saat ini, memang belum diberlakukan denda. Namun, Dishub tengah melakukan persiapan untuk memberikan sanksi berat bagi kendaraan yang parkir liar memalui Peraturan Wali Kota (Perwal),” ujarnya.

Lebih lanjut, Deris mengatakan bersama Polres Metro Depok akan lebih sering berpatroli dan melakukan penertiban. Serta terus mengajak masyarakat agar tidak parkir di badan jalan dan parkir di tempat yang sudah disediakan.

“Tim kami ada 14 personel, dengan pendamping empat personel dari Polres Metro Depok serta dua personel Garnisun dari unsur TNI. Saat ini, mobil yang digembok memang belum ada sanksi denda, kami meninggalkan kontak yang bisa dihubungi pada kendaraan yang parkir liar agar mereka dapat menghubungi Dishub agar bisa dibuka kembali kendaraannya sekaligus kami akan memberikan teguran,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
