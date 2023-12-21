Firli Mangkir dari Pemeriksaan, Polda Metro Nilai Alasannya Tak Wajar

JAKARTA - Penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya menilai alasan absennya Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam pemeriksaan terkait dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hari ini tidak patut.

Direkur Reserse Kriminal Khusus Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, Firli menyampaikan surat pada 21 Desember 2023. Dalam surat tersebut, Firli menyampaikan tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 4829 / XII / RES.3.3. / 2023 / Ditreskrimsus tanggal 18 Desember 2023.

Namun, Ade menilai surat yang dikirimkan melalui penasihat hukum tersangka tersebut tidak memiliki alasan yang patut.

"Penyidik menilai bahwa alasan yang disampaikan dalam surat tersebut dinilai bukan merupakan alasan yang patut dan wajar," kata Ade dalam keterangannya, Kamis (21/12/2023).

Selanjutnya penyidik akan kembali melayangkan surat pemanggilan yang kedua kalinya.

"Dengan demikian penyidik akan menerbitkan dan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap tersangka," katanya.

Sebelumnya, pada kesempatan lain Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan jika nantinya Firli tidak menghiraukan pada pemanggilan kedua tidak akan segan akan melakukan penangkapan dan penahanan.