Kronologi Pesepakbola Egwuatu Tempeleng Pria di Tangerang, Dipicu Senggolan Mobil

JAKARTA - Polisi telah menetapkan pesepakbola naturalisasi OGG alias Egwuatu Godstime Ueseloka sebagai tersangka dalam kasus penamparan terhadap Kevin Hartanto (23) di Jalan Taman Paris 1, Lippo Karawaci, Kota Tangerang beberapa waktu yang lalu.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menjelaskan bahwa insiden itu terjadi pada 8 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB. Ketika itu, korban sampai di rumah dan memarkirkan mobilnya.

“Setelah beberapa waktu korban melihat pelaku OGG mengeluarkan mobil, tetapi pada saat mobil tersebut mundur untuk keluar, mobil yang digunakan pelaku menyenggol bagian bemper belakang mobil korban dan korban mendengar karena ada suara benturan dan mendatangi suara tersebut," kata Zain dalam keterangannya, Kamis (21/12/2023).

Setelah itu, kata Zain, korban pun mendatangi pelaku dan menegur sambil mengatakan ‘Pak mobilnya kena’. Namun, pelaku pada saat itu mencoba menarik korban dari dalam mobil namun tidak bisa.

"Selanjutnya, pelaku keluar dari dalam mobil dengan mengucapkan "Kamu kayanya gak sopan ya" sebanyak 2 kali dan langsung menampar dengan telapak tangan kanannya ke bagian kiri kepala korban dua kali, kemudian meninggalkan korban dengan mengendarai korbannya," ujar Zain.

Usai melakukan perbuatannya, pelaku langsung pergi meninggalkan korban dengan menggunakan kendaraannya.

“Saat ini, pelaku sudah kita tetapkan menjadi tersangka, dan setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku kita tahan. Dijerat dengan Pasal penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara,” jelasnya.