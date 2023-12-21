Usai Membunuh, Panca Menyesal Tak Ikut Tewas Bersama 4 Anaknya

JAKARTA - Panca D yang tega membunuh 4 anaknya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan mengaku menyesal karena tak ikut tewas bersama anak-anaknya itu. Namun, dia tak menyesali atas perbuatannya tersebut.

"Sangat menyesal sebenarnya, kenapa saya masih hidup saja sih, jadi saya maunya ikut bersama anak-anak," ujar Panca di Polres Jakarta Selatan, Kamis (21/12/2033).

Menurutnya, dia sangat menyesali mengapa sampai dia masih hidup usai mencoba melakukan upaya bunuh dirinya itu. Padahal, dia ingin nyawanya raib dari tubuhnya sebagaimana anak-anaknya itu.