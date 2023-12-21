Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadisnya Panca Usai Bunuh Anaknya, Jejerkan Mainan hingga Foto Keluarga di Tubuh 4 Korban

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |17:30 WIB
Sadisnya Panca Usai Bunuh Anaknya, Jejerkan Mainan hingga Foto Keluarga di Tubuh 4 Korban
Panca Pelaku Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA-Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Panca Darmansyah terhadap 4 anaknya di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Adapun seluruh barang bukti tersebut sempat ditaruh Panca usai menghabisi nyawa empat anaknya, beberapa waktu lalu.

"Mainan, ini setelah dia bunuh, mainan ini diletakan di sekitar 4 korban, termasuk poto ini, poto keluarga ini di taruh di anak paling pertama kali," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Kamis (21/12/2023).

Dikatakannya, mainan milik anak-anaknya dan foto Panca bersama sang istri dan anak-anaknya itu merupakan barang bukti yang diamankan polisi dari lokasi kejadian.

Selain itu, polisi juga mengamankan botol minuman kesehatan di lokasi kejadian pembunuhan sadis tersebut.

