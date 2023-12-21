Polisi Gelar Reskonstruksi Kasus Ayah Bunuh 4 Anak di Jagakarsa Minggu Depan

JAKARTA - Polisi menyebutkan, bakal menggelar rekonstruksi dugaan kasus pembunuhan yang dilakukan Panca D terhadap 4 anaknya itu di Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam waktu dekat.

"Nanti kita akan lakukan rekonstruksi dalam waktu dekat ini," ujar Kasat Reksrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Kamis (21/12/2023).

Menurutnya, polisi bakal melakukan rekonstruksi dugaan kasus pembunuhan yang dilakukan Panca D terhadap 4 anak-anaknya itu. Namun, dia tak merincikan apakah akan menghadirkan Panca secara langsung di lokasi ataukah tidak.

"Nanti yah sebelum (pergantian) Tahun Baru, minggu depan," katanya.

Namun, Bintoro tak merincikan, apakah rekonstruksi tersebut nantinya dilakukan bersamaan dengan kasus KDRT yang dilakukan Panca terhadap istrinya pula ataukah hanya kasus pembunuhan saja. Pasalnya, dugaan kasus pembunuhan itu terjadi dengan diawali dugaan kasus KDRT.

(Qur'anul Hidayat)