Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi Nyari Tutut, Bocah 9 Tahun Meninggal Hanyut di Situ Sari Cileungsi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |22:03 WIB
Lagi Nyari Tutut, Bocah 9 Tahun Meninggal Hanyut di Situ Sari Cileungsi
Bocah tewas usai hanyut di Situ Sari Cileungsi Bogor. (BPBD Bogor)
A
A
A

 

BOGOR - Bocah laki-laki berinisial ZA (9) meninggal dunia usai hanyut di Situ Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/12/2023). Saat ini, korban sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB. Berawal ketika korban sedang mencari tutut bersama orangtuanya.

"Korban terbawa arus aliran Cibarengkok yang mengarah ke Situ Sari," kata Adam dalam keterangannya, Kamis (21/12/2023).

Ayah dan pamannya sempat berusaha menolong korban. Nahas, korban terlepas dikarenakan aliran deras dan pakaiannya licin sehingga terseret arus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148898/mayat-5pHE_large.jpg
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement