Lagi Nyari Tutut, Bocah 9 Tahun Meninggal Hanyut di Situ Sari Cileungsi

BOGOR - Bocah laki-laki berinisial ZA (9) meninggal dunia usai hanyut di Situ Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/12/2023). Saat ini, korban sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB. Berawal ketika korban sedang mencari tutut bersama orangtuanya.

"Korban terbawa arus aliran Cibarengkok yang mengarah ke Situ Sari," kata Adam dalam keterangannya, Kamis (21/12/2023).

Ayah dan pamannya sempat berusaha menolong korban. Nahas, korban terlepas dikarenakan aliran deras dan pakaiannya licin sehingga terseret arus.