Warkop di Bekasi Disatroni Pemuda Bersajam, Polisi Duga Motifnya Tawuran

BEKASI - Warung kopi (warkop) di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, disatroni kelompok pemuda bersenjata tajam (sajam). Diduga peristiwa itu bermula dari adanya aksi tawuran.

Video penyerangan itu viral di media sosial. Dalam video tersebut, awalnya dua pemuda masuk ke warkop bergeliat ketakutan.

Tiba-tiba dua pemuda lainnya menghampiri dan menunjukkan senjata tajam hasil modifikasinya.

Kapolsek Bantargebang, AKP Ririn, menyebut penyerangan itu terjasi pada Senin (18/12) dini hari. Ternyata dua korban awal yang datang lebih awal mencoba mencari perlindungan diri.

"Karena kita tidak tahu asal usulnya orang itu (korban) dari mana, indikasi tawuran kalau saya bilang. Mungkin bisa tawuran dua kelompok atau bagaimana di situ," kata Ririn, dikutip Kamis (21/12/2023).

Dua orang yang datang lebih awal itu diduga kalah dan melarikan diri. Selanjutnya, dua orang lainnya yang belakangan datang mengejar dia hingga di warkop tersebut.

"Kelompok yang kalah merasa takut terjadi apa-apa, akhirnya mencari perlindungan. Bisa juga seperti itu. Ini masih kita dalami," ujar Ririn.

Dari hasil penyelidikan, ia memastikan penyerangan itu tidak memakan korban jiwa. Kedua pelaku yang hendak menyerang langsung melarikan diri setelah warga berteriak.