INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hindari Gesekan karena Berbeda Pilihan, Relawan Ganjar Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:12 WIB
Hindari Gesekan karena Berbeda Pilihan, Relawan Ganjar Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu
Relawan Ganjar/Foto: ist
A
A
A

 

JAKARTA - Sukarelawan yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk (KST) Dukung Ganjar Pranowo terus menyosialisasikan Pemilu Damai kepada sejumlah kalangan masyarakat di beberapa wilayah Indonesia.

Sosialisasi yang diikuti sejumlah warga Kampung Bahari, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (21/12/2023) sengaja digelar loyalis Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghindari gesekan yang kerap terjadi menjelang Pemilu.

 BACA JUGA:

Koordinator Wilayah (Korwil) KST DKI Jakarta Amirul Amin menyatakan sosialisasi itu digelar agar pesta rakyat lima tahunan ini dapat berjalan dengan lancar dan aman.

"Dalam menyongsong Pemilu 2024, kami membuat acara di Tanjung Priok tentang sosialisasi pemilu damai agar pesta rakyat lima tahunan ini dapat terlaksana dengan lancar," tuturnya.

 BACA JUGA:

Sementara itu, Subandi sebagai warga Kampung Bahari Jakut mengapresiasi adanya sosialisasi ini. Menurut dia, kegiatan ini dapat mencegah bentrokan atau kericuhan di tengah masyarakat saat pemilu.

"Menurut saya, sosialisasi ini bagus ya untuk mengumpulkan pendukung dari Ganjar-Mahfud. Saya harapkan pemilu kali ini berjalan lancar, tidak ada bentrok atau kericuhan di tengah masyarakat," katanya.

Subandi mengatakan KST menyerukan dan mengajak masyarakat setempat untuk melakukan aksi damai di tempat masing-masing.

1 2
      
