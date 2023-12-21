Aniaya Ketua DPC Perindo hingga Tewas, Eks Sekuriti Ancol Divonis 10 Tahun Penjara

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara memutuskan vonis terhadap empat eks security pelaku penganiayaan Ketua DPC Pademangan Partai Perindo Hasanuddin (42) di Ancol dengan hukuman 10 tahun penjara.

Hal tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Edi Junaedi di Ruang Sidang 4 Subekti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis (21/12/2023).

"Menyatakan mengadili empat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan maut masing-masing penjara 10 tahun," ujar Edi Junaedi di ruang sidang.

Keempat pelaku yakni Purnomo, Kasuri, Siswanto, dan M. Hidayatullah hanya tertunduk mendengarkan vonis dari majelis hakim tersebut.

Hasanuddin dianiaya hingga tewas karena dituduh sebagai maling oleh para pelaku pada Sabtu, 29 Juli 2023 siang. Ia dipukul dan ditendang, dipecut dengan kabel, dan berbagai bentuk penganiayaan lainnya. Bahkan korban diketahui akan dibuang menggunakan sebuah mobil.

Ketua DPP RPA Bidang Hukum Partai Perindo, Amriadi Pasaribu menyebutkan jajaran Perindo mengucapkan belasungkawa korban.

"Hari ini agenda putusan dimana hakim memberikan putusan penjara masing-masing 10 tahun. Kami belum bisa begitu puas dengan hasil putusan ini, karena apa yang mereka lakukan sangat kejam," ujar Amriadi.

Alasan para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban disebut karena dituduh melakukan pencurian.

"Kami rasa itu hanya alibi mereka, sebagai penasehat hukum kami melihat ada unsur dendam. Mereka security orang berpendidikan dan terlatih mengamankan orang," ungkapnya.

Amriadi melihat perkara tersebut belum terungkap sepenuhnya. Pasalnya pada perkara itu banyak oknum pegawai di Ancol melihat penganiayaan terhadap korban dan membiarkan hal itu terjadi.