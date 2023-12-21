Geger! Mahasiswa UI Ditemukan Tak Bernyawa di Indekos Beji Depok

DEPOK - Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) semester 7, berinisial S diduga ditemukan tidak bernyawa di sebuah kamar indekos Wisma Regita Jalan Juragan Sinda II No.53 RT 4 RW 1, Kukusan, Beji, Kota Depok pada Kamis (21/12/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi terlihat aktivitas keluar masuk mahasiswa yang indekos didominasi laki-laki tersebut. Namun tidak ada aktivitas olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh pihak kepolisian maupun garis polisi.

Awak media yang tiba di lokasi berupaya memasuki area indekos, namun penjaga langsung menutup pintu gerbang utama.

"S (mahasiswa Jurusan) Geofisika FMIPA 2020," kata salah satu mahasiswa Fasilkom UI 2022 penghuni indekos, Anwar (20).

Anwar menyebut bahwa korban seorang diri di dalam kamar indekos dalam posisi telentang.

"Setau saya dia sendiri (di kamar indekos). Setau saya telentang," ujarnya.

Sementara itu, salah satu mahasiswa penghuni indekos lainnya membenarkan ada penemuan mayat. Namun ia tidak mengetahui secara detail.