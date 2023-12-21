Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger! Mahasiswa UI Ditemukan Tak Bernyawa di Indekos Beji Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |22:47 WIB
Geger! Mahasiswa UI Ditemukan Tak Bernyawa di Indekos Beji Depok
TKP mahasiswa UI ditemukan tewas/Foto: Refi Sandi
A
A
A

 

DEPOK - Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) semester 7, berinisial S diduga ditemukan tidak bernyawa di sebuah kamar indekos Wisma Regita Jalan Juragan Sinda II No.53 RT 4 RW 1, Kukusan, Beji, Kota Depok pada Kamis (21/12/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi terlihat aktivitas keluar masuk mahasiswa yang indekos didominasi laki-laki tersebut. Namun tidak ada aktivitas olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh pihak kepolisian maupun garis polisi.

 BACA JUGA:

Awak media yang tiba di lokasi berupaya memasuki area indekos, namun penjaga langsung menutup pintu gerbang utama.

"S (mahasiswa Jurusan) Geofisika FMIPA 2020," kata salah satu mahasiswa Fasilkom UI 2022 penghuni indekos, Anwar (20).

Anwar menyebut bahwa korban seorang diri di dalam kamar indekos dalam posisi telentang.

 BACA JUGA:

"Setau saya dia sendiri (di kamar indekos). Setau saya telentang," ujarnya.

Sementara itu, salah satu mahasiswa penghuni indekos lainnya membenarkan ada penemuan mayat. Namun ia tidak mengetahui secara detail.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/338/2943090/mahasiswa-ui-yang-tewas-di-indekos-ditemukan-dalam-keadaan-membengkak-dan-mengeluarkan-cairan-jw6pbl9c6f.jpg
Mahasiswa UI yang Tewas di Indekos, Ditemukan dalam Keadaan Membengkak dan Mengeluarkan Cairan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/338/2943085/mahasiswa-ui-semester-7-ditemukan-tewas-di-kamar-indekos-beji-depok-polisi-diduga-sakit-N9b6DcPOBj.jpg
Mahasiswa UI Semester 7 Ditemukan Tewas di Kamar Indekos Beji Depok, Polisi: Diduga Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/338/2862711/kejari-depok-tunjuk-3-jaksa-sarat-pengalaman-tangani-kasus-pembunuhan-mahasiswa-ui-g2fgwDEywX.jpg
Kejari Depok Tunjuk 3 Jaksa Sarat Pengalaman Tangani Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/338/2859589/komunikasi-terakhir-di-bandara-rencana-nongkrong-nauzal-zidan-batal-hingga-berujung-petaka-aSpAKKTQi9.jpg
Komunikasi Terakhir di Bandara, Rencana Nongkrong Nauzal Zidan Batal hingga Berujung Petaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/338/2859300/mimpi-korban-mahasiswa-ui-bercita-cita-jadi-diplomat-pupus-usai-dibunuh-seniornya-VYXJ72CFmx.jpg
Mimpi Korban Mahasiswa UI Bercita-cita Jadi Diplomat Pupus Usai Dibunuh Seniornya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/337/2858416/
Keluarga Sempat Dengar Cerita Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UI Jadi Abang Asuh Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement