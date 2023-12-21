Wali Kota Benyamin Davnie Minta ASN di Tangsel Terus Bekerja untuk Rakyat

SERANG - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, menegaskan komitmen Pemkot Tangsel untuk menyajikan pengelolaan keuangan dan aset secara profesional dan akuntabel di bawah kepemimpinan dirinya dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan.

Pemkot Tangsel kata dia berhasil meraih predikat Sangat Baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di Provinsi Banten, sehingga mendapatkan penghargaan yang diserahkan langsung oleh Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dan diterima oleh Wali Kota Benyamin Davnie, di Pendopo Gubernur Banten.

"Alhamdulillah kita kembali mendapatkan penghargaan. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah,” ujarnya Kamis (21/12/2023).

“Ini kerja keras kita bersama, tingkatkan dan terus kolaborasi menghasilkan yang luar biasa bagi masyarakat," tutup Benyamin.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Pemprov Banten menggagas dan memberikan penghargaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka untuk terus yang memberikan dukungan terhadap percepatan perbaikan pengelolaan keuangan dan aset di kabupaten-kota.