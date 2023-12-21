Mahasiswa UI Semester 7 Ditemukan Tewas di Kamar Indekos Beji Depok, Polisi: Diduga Sakit

DEPOK - Mahasiswa UI jurusan Geofisika FMIPA Semester 7 berinisial SA (21) ditemukan tewas di kamar indekos Wisma Regita Jalan Juragan Sinda II No.53 RT 4 RW 1, Kukusan, Beji, Kota Depok pada Kamis (21/12/2023).

Kanit Reskrim Polsek Beji, Iptu Irman Saputra membenarkan penemuan sosok mayat mahasiswa UI di sebuah indekos. Menurutnya jasad korban saat ini telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Benar meninggal. Sudah kita bawa ke RS Polri Kramat Jati," kata Irman saat dikonfirmasi.

Irman menduga korban tewas diduga karena sakit. Ia menegaskan tidak ada bekas atau tanda kejahatan lainnya.

"Menurut analisa kami diduga sakit. Enggak ada, enggak ada (bekas kejahatan lainnya)," ujarnya.

Sebelumnya, Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi terlihat aktivitas keluar masuk mahasiswa yang kos didominasi laki-laki tersebut. Namun tidak ada aktivitas olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh pihak kepolisian maupun garis polisi.

Awak media yang tiba dilokasi berupaya memasuki area indekos, diduga penjaga langsung menutup pintu gerbang utama.