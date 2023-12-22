Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Antisipasi Bencana, BNPB Ingatkan Pemda Siaga di Objek Wisata saat Nataru

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |04:01 WIB
Antisipasi Bencana, BNPB Ingatkan Pemda Siaga di Objek Wisata saat Nataru
BNPB ingatkan Pemda siaga di tempat wisata saat Nataru/Foto: Ist
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengingatkan Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi bencana untuk bersiaga di objek-objek wisata saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

“Pemerintah daerah untuk bersiaga pada tempat-tempat objek wisata baik sungai, pantai, maupun pegunungan,” ungkap Suharyanto dalam keterangannya saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Bencana Periode Natal dan Tahun Baru 2024 pada Kamis (21/12/2023).

Dalam kesempatan rapat ini, Suharyanto juga mengingatkan pemerintah daerah dimana diprediksi akan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat. Dia pun memastikan bahwa bagi BNPB juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak ada libur di saat Nataru.

“Jika di penghujung tahun ada libur Natal dan Tahun Baru, BNPB dan BPBD tidak mengenal itu, justru kita keluar semua membantu pergerakan masyarakat,” ungkap Suharyanto.

Lebih lanjut, Suharyanto mengatakan BNPB akan melaksanakan pantauan mulai dari Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali khususnya pada rute jalur mudik yang sering digunakan masyarakat dalam menikmati liburan Natal dan Tahun Baru.

Suharyanto pun mengimbau masyarakat dan pelaku perjalanan libur natal dan tahun baru tiga hal antara lain selalu memantau prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG atau pihak berwenang lainnya.

