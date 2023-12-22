Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Debat Cawapres Malam Ini Terbagi dalam 6 Segmen

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |07:59 WIB
Debat Cawapres Malam Ini Terbagi dalam 6 Segmen
Ketua KPU Hasyim Asyari (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) malam ini, Jumat (22/12/2023). Format debatnya persis seperti Debat Calon Presiden (Capres) sebelumnya.

Debat akan dibagi ke dalam enam segmen. Segmen pertama adalah penyampaian visi misi dan program kerja oleh masing-masing calon wakil presiden. Kemudian, segmen kedua dan segmen ketiga nanti akan diajukan sejumlah pertanyaan yang disusun oleh tim panelis.

Di segmen yang keempat dan kelima nanti, masing-masing Cawapres diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Cawapres yang lain. Segmen keenam atau terakhir merupakan closing statement sebagai kesimpulan dari masing-masing Cawapres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement