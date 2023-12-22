Debat Cawapres Malam Ini Terbagi dalam 6 Segmen

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) malam ini, Jumat (22/12/2023). Format debatnya persis seperti Debat Calon Presiden (Capres) sebelumnya.

Debat akan dibagi ke dalam enam segmen. Segmen pertama adalah penyampaian visi misi dan program kerja oleh masing-masing calon wakil presiden. Kemudian, segmen kedua dan segmen ketiga nanti akan diajukan sejumlah pertanyaan yang disusun oleh tim panelis.

Di segmen yang keempat dan kelima nanti, masing-masing Cawapres diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Cawapres yang lain. Segmen keenam atau terakhir merupakan closing statement sebagai kesimpulan dari masing-masing Cawapres.