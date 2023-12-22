Saksikan Live Streaming Debat Cawapres Malam Ini di Okezone.com dan Youtube Official Okezone

JAKARTA - Debat kedua Pilpres 2024 menampilkan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan beradu gagasan. Debat akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, hari ini, Jumat (22/12/2023) pukul 19.00 WIB.

Tiga Cawapres yang bakal debat yakni, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Namun, pada debat Pilpres 2024, yang bisa hadir ke lokasi dibatasi.

KPU RI menyiapkan 75 undangan untuk masing-masing tim pasangan calon yang mana jumlah tersebut di luar dari undangan yang dibuat oleh KPU.