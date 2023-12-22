Gempa M4,5 Guncang Binuangeun Banten

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Muara Binuangeun, Banten, pada Jumat (22/12/2023) sekira pukul 08.41 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.68 Lintang Selatan - 105.55 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.5, 22-Dec-2023 08:41:54WIB, Lok:8.68LS, 105.55BT (208 km BaratDaya MUARABINUANGEUN-BANTEN), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG di akun X.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan.

(Awaludin)