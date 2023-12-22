Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,5 Guncang Binuangeun Banten

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |09:30 WIB
Gempa M4,5 Guncang Binuangeun Banten
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Muara Binuangeun, Banten, pada Jumat (22/12/2023) sekira pukul 08.41 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.68 Lintang Selatan - 105.55 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.5, 22-Dec-2023 08:41:54WIB, Lok:8.68LS, 105.55BT (208 km BaratDaya MUARABINUANGEUN-BANTEN), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG di akun X.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Banten
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/340/3193443//gempa-oRUy_large.jpg
Magetan Jawa Timur Diguncang Gempa Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/340/3193442//gempa-9LlK_large.jpg
Breaking News! Gempa Berkekuatan M5,1 Guncang Kepulauan Talaud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193429//cuaca_jabodetabek-Y6bg_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Akhir Pekan: Waspada Hujan Seharian dan Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193427//gelombang_tinggi-tNPd_large.jpg
BMKG: Gelombang 4 Meter Berpotensi Terjadi hingga 6 Januari di Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/18/3193324//ilustrasi-7bAO_large.jpg
Gempa M 6,5 Guncang Meksiko, Tewaskan Setidaknya 2 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193312//gempa-Jjm6_large.jpg
Gempa M3 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement