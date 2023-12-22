Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

42 Markas KKB Papua Diduduki Pasukan Elite TNI-Polri, 19 Teroris Tewas Sepanjang 2023

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |09:35 WIB
42 Markas KKB Papua Diduduki Pasukan Elite TNI-Polri, 19 Teroris Tewas Sepanjang 2023
Pasukan TNI Kepung Markas KKB/ist
A
A
A

 

JAKARTA –Pasukan gabungan TNI-Polri berhasil menguasai 42 tempat yang dijadikan markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sepanjang tahun 2023.

"Kami berhasil menduduki atau menguasai sebanyak 42 titik markas KKB di beberapa wilayah hukum Polda Papua," ujar Kasatgas Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani, kepada awak media dikutip, Jumat (22/12/2023).

Selain markas, kata Faizal, operasi Damai Cartenz juga berhasil menyita puluhan pucuk senjata api berbagai jenis dari KKB teroris.

Lebih lanjut dia menambahkan, sepanjang Januari hingga akhir Desember 2023, penegakan hukum yang dilakukan TNI-Polri menewaskan 19 anggota KKB.

“Tercatat ada 19 anggota KKB tewas dalam penindakan yang dilakukan anggota di lapangan,”ungkap Faizal.

Sedangkan untuk total korban dalam peristiwa di Papua, baik dari aparat TNI-Polri dan warga sipil mencapai 60 orang. "20 prajurit TNI, 3 orang anggota Polri, dan 37 orang masyarakat sipil," jelasnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144454/pemerintah-zRQg_large.jpg
Pagar Kantor KemenHAM Roboh Digeruduk Warga Papua, Menteri Pigai: Soal Konflik di Intan Jaya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3126994/kkb-ZMrv_large.jpg
Senyap! Pasukan Elite Semut Hitam TNI AD Kepung Markas OPM, Sita Ladang Ganja Sumber Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/340/3088125/viral-owsS_large.jpg
Kronologi Gedung DPRD Dijarah Massa hingga Kantor BKSDM Dibakar di Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/340/3049095/kpu-VK9v_large.jpg
Kantor KPU Papua Pegunungan Dibakar Massa, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045475/opm-NzCI_large.jpg
Mengenal Glen Malcolm Conning, Sosok Pilot Selandia Baru yang Ditembak Mati OPM Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045416/opm-9yJi_large.jpg
Ada Ancaman Penyelundupan Senjata dari Filipina ke OPM, Armada Jaya Fokus ke Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement