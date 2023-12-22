42 Markas KKB Papua Diduduki Pasukan Elite TNI-Polri, 19 Teroris Tewas Sepanjang 2023

JAKARTA –Pasukan gabungan TNI-Polri berhasil menguasai 42 tempat yang dijadikan markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sepanjang tahun 2023.

"Kami berhasil menduduki atau menguasai sebanyak 42 titik markas KKB di beberapa wilayah hukum Polda Papua," ujar Kasatgas Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani, kepada awak media dikutip, Jumat (22/12/2023).

Selain markas, kata Faizal, operasi Damai Cartenz juga berhasil menyita puluhan pucuk senjata api berbagai jenis dari KKB teroris.

Lebih lanjut dia menambahkan, sepanjang Januari hingga akhir Desember 2023, penegakan hukum yang dilakukan TNI-Polri menewaskan 19 anggota KKB.

“Tercatat ada 19 anggota KKB tewas dalam penindakan yang dilakukan anggota di lapangan,”ungkap Faizal.

Sedangkan untuk total korban dalam peristiwa di Papua, baik dari aparat TNI-Polri dan warga sipil mencapai 60 orang. "20 prajurit TNI, 3 orang anggota Polri, dan 37 orang masyarakat sipil," jelasnya