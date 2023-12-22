Debat Cawapres, TPN Sebut Mahfud Akan Jelaskan Target Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD bakal mengikuti debat cawapres perdana yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023) malam.

Dalam hadapi debat, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Patria Ginting menyebut, Mahfud akan menjelaskan sejumlah program unggulan dan target pertumbuhan ekonomi yanh ditetapkan di visi-misi Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 3 itu.

"Target pertumbuhan ekonomi dalam Visi-Misi Ganjar-Mahfud adalah 7 persen," tutur Patria saat dihubungi, Jumat (22/12/2023).

Patria menjelaskan, angka itu perlu menjadi target agar momentum bonus demografi, yang hanya sekitar 13 tahun jangka waktunya, dapat dimaksimalkan. "Kemudian agar Indonesia segera keluar dari middle income trap, dan menciptakan lapangan kerja," terang Patria.

Untuk mewujudkan target tersebut, ia berkata, Ganjar-Mahfud memiliki salah satu program unggulan, yakni pembukaan 17 juta lapangan pekerjaan. Belasan juta lapangan pekerjaan akan diciptakan melalui hilirisasi hingga industrialisasi.

"Salah satu program bidang ekonomi yang menjadi perhatian Ganjar-Mahfud adalah menciptakan 17 juta lapangan kerja baru, yang akan dicapai salah satunya melalui percepatan industrialisasi hulu sampai hilir," kata Patria.